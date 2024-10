Baschet: CSM CSU Oradea s-a impus in Polonia, este locul 1 in grupa si s-a calificat pentru TOP 16 in FIBA Europe Cup

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea si-au continuat cu succes seria partidelor din FIBA Europe Cup si au reusit chiar sa se califice pentru faza urmatoare, dupa ce miercuri seara s-au impus in deplasare, in Polonia, pe terenul celor de la PGE Spojnia Stargard, cu scorul de 77-64, in cadrul etapei a 4-a din Grupa E.Mai mult, nu numai ca si-a asigurat calificarea, dar formatia bihoreana nu mai poate pierde nici primul loc din grupa, cu doua etape inainte de final.Meciul din Polonia a inceput ... citește toată știrea