Baschet cu mesaj anti-razboi: CSM CSU Oradea s-a impus in restanta de duminica de la Craiova

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au reusit sa se impuna la o diferenta de 11 puncte, cu scorul de 91-80, in meciul sustinut duminica in deplasare, in compania formatiei SCM U Craiova.Mesaj anti-razboiInceputul meciului a fost unul inedit. Potrivit ProSport, jucatorii si antrenorii celor doua echipe au purtat inainte de meci tricouri pe care scria "Peace" si "No war".Cele doua loturi au fost prezentate alternativ, cate un jucator de fiecare parte, iar cu totii s-au postat unul langa ... citeste toata stirea