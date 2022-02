Baschet: Doua jocuri in deplasare pentru CSM CSU Oradea, sambata si luni

Dupa victoria clara din fata polonezilor de la Trefl Sopot, care le-a adus deja calificarea in sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea revin la competitia interna si in urmatoarele zile vor sustine doua jocuri in delasare, in cadrul Ligii Nationale.Trupa bihoreana se deplaseaza tocmai in celalalt capat al tarii, pentru a disputa doua jocuri din primul esalon al Campionatului National.Mai intai, formatia antrenata de Cristian Achim va poposi la Galati, ... citeste toata stirea