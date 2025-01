Baschet: In ianuarie, CSM CSU Oradea joaca acasa doua meciuri in FIBA Europe Cup si derby-ul cu U-BT Cluj-Napoca

Clubul CSM Oradea a anuntat ca echipa de baschet a orasului are un program intens, cu meciuri importante, in prima luna a anului 2025.Formatia antrenata de Cristian Achim va disputa pe teren propriu doua partide in faza Top 16 a FIBA Europe Cup, precum si derby-ul cu marea rivala din Liga Nationala, U-BT Cluj-Napoca. De asemenea, tot in ianuarie, formatia oradeana va avea patru meciuri in deplasare.Prima confruntare a anului este programata in cadrul Ligii Nationale, pe 4 ianuarie, de la ... citește toată știrea