Baschet: Victorie clara pentru CSM CSU Oradea, cu ultima clasata din Liga Nationala

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea s-au impus fara probleme in meciul pe care l-au disputat vineri seara pe teren propriu in fata echipei harghitene CSM VSKC Miercurea Ciuc.Desfasurat la Arena Antonio Alexe, in cadrul etapei a 22-a a Ligii Nationale, jocul s-a incheiat cu victoria, la o diferenta de 36 de puncte, a "ros-albastrilor", care s-au impus cu scorul de 87-51.Dupa infrangerea din etapa anterioara de la Bucuresti, din fata Rapidului, vicecampionii si-au dorit sa se reabiliteze in ... citeste toata stirea