Baschetbalistele de la CS Crisul Oradea s-au calificat pentru turneul final al CN U18

Tinerele baschetbaliste de la Crisul Oradea s-au calificat pentru turneul final al Campionatului National U18, dupa ce la turneul cu numarul 7 din faza semifinala, desfasurat in aceasta saptamana la Miercurea Ciuc, au obtinut o victorie si au pierdut un meci, clasandu-se in final pe locul 2 in Grupa A4.Mai intai, joi seara, echipa antrenata de sotii Daniel si Ioana Anica au intalnit echipa locala CSM VCSK Miercurea Ciuc, pe care au intrecut-o clar cu scorul de 74-40. Apoi, vineri, oradencele ... citeste toata stirea