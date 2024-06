Basketball Champions League: Ros-albastrii oradeni se bat cu gladiatorii din Scotia in primul joc al turneului preliminar

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea si-au aflat in aceasta saptamana adversarul din primul joc al turneului preliminar al Basketball Champions League, dar si posibili adversari din tururile urmatoare, in caz de calificare.Astfel, in urma tragerii la sorti, efectuata in Elvetia, la Mies, pe 26 iunie, CSM CSU Oradea, vicecampioana Romaniei, a aflat sa se va duela in primul tur al turneului de calificare cu numarul 3 cu echipa britanica Caledonia Gladiators.Daca va trece de acest adversar, in ... citește toată știrea