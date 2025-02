Bazinul Ioan Alexandrescu gazduieste in acest weekend intrecerile Memorialului Herman si Georgeta Schier la inot

Bazinul olimpic "Ioan Alexandrescu" din Oradea va gazdui in acest weekend intrecerile concursului de inot Memorialul Herman si Georgeta Schier.Programat sambata si duminica, evenimentul a ajuns acum la cea de-a 13-a editie si este organizat de catre clubul CSM Oradea in parteneriat cu Primaria Oradea, Fundatia Comunitara Oradea si CS Crisul Oradea.Intrecerile sunt programate in Bazinul olimpic in doua sesiuni. Prima va fi sambata, cu incepere de la ora 14:30, pentru ca cea de-a doua sesiune ... citește toată știrea