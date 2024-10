Bihoreanul Bucsias Levente, vicecampion mondial cu echipa de juniori a Romaniei la tir sportiv

Un obisnuit al podiumurilor in intrecerile nationale, sportivul legitimat la CSU Oradea, Bucsias Levente, a inceput sa-si puna amprenta valorii sale si in competitiile internationale.Pregatit la clubul oradean de Adriana Floruta si Vasile Let, Levente urcat pe treapta a doua a podiumului Campionatului Mondial de juniori, disputat la finele saptamanii trecute in Peru, la Lima, in proba de pistol aer comprimat pe echipe.Alaturi de Luca Joldea si Daniel Feraru, pistolarul oradean a luptat pana ... citește toată știrea