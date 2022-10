Bihorenii, invitati sa voteze - Gala Comunitatii Bihorene

Un eveniment prin care recunoastem si celebram impreuna actiunile care transforma comunitatea locala intr-una mai buna, in care vrem sa traim, vrem sa ne implicam.Fundatia Comunitara Oradea invita bihorenii sa nominalizeze faptele bune si oamenii din spatele lor. Dupa trei ani de la ultima editie realizata in cinstea acestora, Fundatia Comunitara Oradea organizeaza joi, 8 decembrie, de la ora 17.00, Gala Comunitatii Bihorene, evenimentul in cadrul caruia sunt recunoscute si celebrate ... citeste toata stirea