Potrivit unui mesaj de avertizare emis astazi de Administratia Nationala de Meteorologie, se instituie cod galben si cod portocaliu de canicula. De la ora 16.00 Bihorul intra sub Cod galben de vijelii.Valul de caldura va persista in nord-vestul, sudul, estul si local in centrul tarii. In nordul Crisanei, in vestul Maramuresului, Transilvaniei si al Moldovei, in cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei si local in Dobrogea, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele ... citeste toata stirea