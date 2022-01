Bilant al Directiei Patrimoniu Imobiliar - Venituri mai mari in 2021

Veniturile inregistrate in 2021 de Directia Patrimoniu Imobiliar a Primariei Oradea s-au ridicat la 57,6 milioane lei, cu 9,3 milioane lei mai mult decat in 2020. Din aceasta suma, peste 21 de milioane au provenit din administrarea parcarilor. In ceea ce priveste bugetul de investitii, acesta s-a ridicat la peste 80 milioane lei in 2021.Lucian Popa, directorul Directiei Patrimoniu Imobiliar (DPI) din Primaria Oradea, a prezentat raportul de activitate a directiei pe care o coordoneaza, pe ... citeste toata stirea