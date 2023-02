Bilant al procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea - Minorii, tinta borfasilor

Potrivit raportului de activitate al procurorilor din Bihor si Satu Mare, anul trecut s-au inregistrat mai putine infractiuni contra persoanei sau contra patrimoniului, in timp ce a crescut numarul infractiunilor de fals, cele silvice, de mediu sau contrabanda. Procurorii au subliniat in bilant faptul ca numarul victimelor femei este mai mare, crescand accentuat numarul victimelor minore, de la 75, in 2021, la 109 anul trecut.Raportul de activitate al Parchetului de pe langa Curtea de Apel ... citeste toata stirea