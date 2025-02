Bilantul Politiei Bihor pe anul 2024 - Infractiuni clasice, in scadere, cele online, in crestere

Numarul accidentelor soldate cu morti sau raniti grav a scazut, pentru al doilea consecutiv, pe soselele din Bihor, potrivit bilantului IPJ Bihor pe anul 2024, prezentat, ieri, intr-o conferinta de presa, de chestorul Alin Hanis, inspectorul sef al Politiei Bihor. De asemenea, talhariile au scazut cu 30%, infractiunile silvice cu 57%, cu aproape 50% scazand si infractionalitatea in domeniul arme. In schimb, s-au inregistrat mai multe infractiuni de evaziune fiscala, dar si de inselaciune, in ... citește toată știrea