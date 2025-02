Bronz pentru pugilistul oradean Mihai Mudura la turneul international de Dracula Open de la Braila

Turneul international de box de la Braila, "Dracula Open", care a avut loc in perioada 15-24 februarie, a adus o medalie si pentru un sportiv al Clubului Crisul Oradea. Este vorba despre Mihai Mudura, care a concurat in cadrul categoriei +92 kg si care, in urma evolutiei avute, s-a clasat pe locul III, intrand in posesia medaliei de bronz.Mihai Mudura este pregatit de antrenorii Mihai Miklos si Viorel Craciunea.Reamintim ca intrecerile turneului international de la Braila au reunit la start ... citește toată știrea