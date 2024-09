Bugetare participativa in Oradea - 18 proiecte finantate

Procedura de votare a proiectelor din cadrul programului de bugetare participativa pentru anul 2024 a fost finalizata: in urma voturilor exprimate online si a celor din cadrul intalnirilor cu cetatenii, au fost selectate 18 proiecte pentru finantare, suma totala alocata fiind de 1.475.000 de lei.Sesiunea de bugetare participativa a inceput in aprilie 2024. Pe parcursul verii, cetatenii au avut oportunitatea sa voteze proiectele favorite, atat in prima etapa online, cat si, ulterior, in a doua ... citește toată știrea