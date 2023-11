Oradenii care doresc sa-si aduca contributia la alegerea unui proiect pe bugetare participativa pe care il considera valoros pentru orasul lor sau pentru zona in care locuiesc o mai pot face pana in data de 27 noiembrie, cand se incheie etapa de vot online."Vrei sa contribui la schimbarea infatisarii cartierului tau sau la imbunatatirea conditiilor din zona in care locuiesti? Intra pe https://activ.oradea.ro/login si voteaza proiectul preferat", este indemnul adresat oradenilor de catre ... citeste toata stirea