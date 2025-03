Bugetul Municipiului Oradea pentru 2025, in dezbatere publica - Investitii record

Municipalitatea oradeana a lansat in dezbatere publica proiectul de buget pentru anul in curs. Documentul prevede incasarea de venituri record in acest an, in valoare totala de 3,7 miliarde lei (aproximativ 750 de milioane de euro), din care aproximativ 2 miliarde lei (aproape 400 de milioane de euro) vor fi pentru investitii.Municipiul Oradea continua sa isi consolideze pozitia ca unul dintre cele mai dinamice orase din Romania, iar proiectul de buget pentru anul 2025 reflecta aceasta ... citește toată știrea