Elevii din ultimii doi ani de liceu, cei care au, sau isi doresc sa aiba carnet de sofer, sunt sfatuiti, in cadrul unei campanii nationale, sa gandeasca inainte de a fi "cool" la volanul masinii. Pentru a-i responsabiliza, unul dintre cei mai mari campioni de raliuri, Marco Tempestini, se va plimba prin Bihor, dintr-o localitate in alta, explicandu-le cum sa evite accidentele.Cum numarul accidentelor in care sunt implicati tineri a crescut foarte mult in ultimii ani, autoritatile cauta ... citeste toata stirea