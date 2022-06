"Campionatul bihorean al curateniei 2022"- 18 primarii castigatoare

Cele mai active si determinate comunitati locale din judetul Bihor au fost rasplatite pentru participarea la "Campionatul bihorean al curateniei", desfasurat pe parcursul lunii mai, in cadrul campaniei "Luna curateniei in Bihor". Castigatorii concursului la care s-au inscris 94 de primarii au fost anuntati in cadrul unei gale care a avut loc miercuri, 15 iunie.Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Mircea Malan, care este si presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ... citeste toata stirea