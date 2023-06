"Campionatul bihorean al curateniei", o competitie destinata primariilor in cadrul campaniei "Luna curateniei in judetul Bihor", s-a incheiat in ultima zi a lunii mai. Din cele 100 de unitati administrativ-teritoriale eligibile, 74 s-au inscris in concurs.Intreaga comunitate s-a implicat si anul acesta in campanie: autoritati, profesori si elevi, ONG-uri, Biserica si mediul privat. Cu totii au avut un singur scop: un Bihor mai curat. In luna mai au fost organizate 130 de campanii de ... citeste toata stirea