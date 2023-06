Oradea a gazduit, sambata, pentru prima data in Romania, cea de-a X-a editie a Campionatului European al Vatmanilor, eveniment in cadrul caruia au concurat 25 de echipe din 19 tari.Evenimentuls-a desfasurat in Piata Unirii, pe langa echipa de vatmani oradeni, la competitie fiind prezente echipele din Hanovra (campioana en-titre), Barcelona, Basel, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Debrecen, Dresda, Dublin, Florenta, Goteborg, Kiev, Kosice, Leipzig, Malaga, Nurnberg, Oslo, Praga, Rotterdam, ... citeste toata stirea