Campionatul National de Alergare pe sosea 5 km va avea loc pe 5 octombrie la Oradea

Oradea va gazdui in prima zi de sambata din luna octombrie intrecerile Campionatului National de Alergare pe sosea 5 km pentru Seniori, U23 si U 20. Competitia este programata in premiera in urbea de pe Crisul Repede, care, cu acest prilej, inscrie municipiul bihorean pe lista scurta a oraselor din tara cu traseu omologat World Athletics.Sambata, 5 octombrie, Oradea va fi gazda unui eveniment de inalta tinuta din atletismul romanesc, Campionatul National de Alergare pe sosea 5 km pentru ... citește toată știrea