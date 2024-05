Campionatul national universitar de baschet masculin se joaca la Oradea

Campioana universitara a baschetului masculin romanesc se va decide, in acest sfarsit de saptamana, la Oradea.Federatia Sportului Scolar Universitar, in parteneriat cu Universitatea din Oradea si Federatia Romana de Baschet, organizeaza competitia care a reunit la start un numar considerabil de echipe, ce au evoluat, in prima faza, in jocuri preliminare.In urma acestora, la Turneul Final al Campionatului National Universitar au acces urmatoarele opt echipe: Universitatea din Oradea, ... citește toată știrea