Cartierul Episcopia, parcul Rectorului se extinde

Parcul aflat in curs de amenajare in zona strazilor Matei Corvin si Rectorului, din cartierul oradean Episcopia, va fi extins cu inca 1.500 de metri patrati, in final urmand sa aiba o suprafata de aproximativ 4.000 de metri patrati.Consilierii oradeni au aprobat joi, 22 decembrie, extinderea proiectului initial "Amenajare parc public str. Matei Corvin - str. Rectorului", etapa I, aflat in faza de realizare a proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire si proiect tehnic pentru ... citeste toata stirea