Timp de doua ore, angajatii Casei Judetene de Pensii Bihor au intrerupt lucrul ieri dimineata, in semn de protest fata de inechitatile din sistem.Angajatii Casei de Pensii Bihor au organizat miercuri dimineata o greva de avertisment, intre orele 8.00-10.00, timp in care activitatea institutiei si relatiile cu publicul au fost suspendate. Revendicarile acestora sunt urmatoarele: salarii echitabile, mai exact solicita salarii egale cu cele din alte institutii (ANAF, sanatate, APIA etc.), ... citeste toata stirea