Angajatii Casei Judetene de Pensii Bihor se afla, incepand de luni, 27 noiembrie, in greva generala pe perioada nedeterminata. Acestia solicita imbunatatirea conditiilor de munca si eliminarea inechitatii salariale.Incepand de luni, 27 noiembrie, membrii sindicatelor afiliate la FSMM, cat si angajatii neafiliati in sindicate au declarat greva generala, pentru eliminarea inechitatilor salariale si pentru imbunatatirea conditiilor de munca. Aceasta actiune vine in contextul eforturilor