Cat costa incalzirea in diverse orase din Romania? Oradea, intr-o situatie unica - Termoficarea s-ar putea ieftini

Conform unei analize a Asociatiei Energia Inteligenta (AEI) Oradea este singurul oras din Romania in care pretul incalzirii ar putea sa scada. Asta daca numarul consumatorilor racordati la termoficare ar creste, iar municipalitatea ar dori sa faca acest lucru.Costurile cu incalzirea in toata tara sunt foarte mari raportat la salariile pe care le incaseaza oamenii. Asta chiar daca municipalitatile subventioneaza in parte pretul gigacaloriei. Care va fi insa viitorul acestor costuri? Exista ... citeste toata stirea