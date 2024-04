Catedrala Greco-Catolica "Sfantul Nicolae" din Oradea - Concert de Pricesne "Lumina din Lumina"

In asteptarea sarbatorii Invierii Domnului din acest an, sambata, 27 aprilie 2024, de la ora 19.00, in Catedrala Greco-Catolica "Sfantul Nicolae" din Oradea va avea loc Concertul de Pricesne "Lumina din Lumina".Evenimentul este organizat de Consiliul Judetean Bihor, in colaborare cu Centrul de Cultura al Judetului Bihor, Episcopia Greco-Catolica de Oradea, Inspectoratul Judetean Bihor si Liceul "Don Orione" din Oradea. Concertul va avea loc cu binecuvantarea Preasfintiei Sale Virgil Bercea, ... citește toată știrea