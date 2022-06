Ce masuri au fost luate pentru combaterea ambroziei - Primarii, la raport

Prefectul Dumitru Esiplea solicita primarilor raportul privind combaterea ambroziei la nivelul fiecarei localitati din judetul Bihor.Institutia Prefectului Judetul Bihor a emis joi, 23 iunie, o noua circulara in atentia edililor locali de la nivelul judetului Bihor in care solicita acestora, pana la data de 5 iulie, un raport privind masurile de combatere a ambroziei implementate la nivelul local.Conform documentului, in perioada imediat urmatoare functionarii responsabili cu combaterea ... citeste toata stirea