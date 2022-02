"Cea mai buna destinatie europeana Art Nouveau in Europa" - Oradea este clasata pe primul loc

Oradea s-a clasat pe primul loc la capitolul Cea mai buna destintaie Art Nouveau din Europa si pe locul 6 in clasamentul Cele mai bune destinatii europene turistice in 2022, topurile fiind realizate de EuropeanBestDestinations.com.Anul acesta, din peste 400 de destinatii turistice, Oradea a fost nominalizata in primele 20 de destinatii pe baza ofertei culturale, turistice si a dezvoltarii durabile. Rezultatele voturilor pentru titlul de "Cea mai buna destinatie europeana turistica in 2022" au ... citeste toata stirea