Cei mai buni la Campionatul European de CS:GO - Macedonia de Nord a invins Ucraina in finala

Macedonia de Nord este castigatoarea Campionatului European de CS:GO organizat in weekend la Oradea. Festivalul a reunit peste 180 de jucatori de Esports din 28 de tari in toate cele 5 competitii.Digital Crusade 2022, cel mai mare festival de Esports din Romania, si-a desemnat la finalul saptamanii trecute castigatorii din cadrul celor 5 competitii organizate. Macedonia de Nord a urcat duminica, 10 iulie, pe scena Oradea Arena si s-a impus in fata Ucrainei, castigand titlul de campioana ... citeste toata stirea