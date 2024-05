Cei mai mari specialisti in energie geotermala se intalnesc la oradea - Proiectul "Cooling Down"

Cativa dintre cei mai mari specialisti in domeniul energiei geotermale din Spania, Germania, Italia, Franta, Belgia si Romania se vor intalni joi si vineri la Oradea, la conferinta aferenta proiectului "Cooling Down" care se va desfasura la sediul Termoline.Evenimentul este gazduit de Societatea Romana Geoexchange si Societatea Termoline iar in cadrul lui vor fi analizate rezultatele Proiectului Structural de Cercetare Europeana "Cooling Down", focalizat pe sistemele de racire geotermale. ... citește toată știrea