Orasul de pe Crisul Repede este reprezentat la cel mai prestigios eveniment din industria turismului din acest sezon, Targul Mondial de Turism de la Londra (WTM London), desfasurat in perioada 6-8 noiembrie.Participarea la WTM Londra reprezinta un efort sustinut al municipalitatii oradene de a consolida prezenta localitatii in industria turismului international si de a atrage un numar mai mare de turisti in Oradea.Visit Oradea este prezenta la standul Romaniei prin directorul general, ... citeste toata stirea