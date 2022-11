Centura Alesd. Lucrarile sunt realizate in proportie de 36% - Se lucreaza in ritm sustinut

Lucrarile la centura ocolitoare a orasului Alesd, incepute in data de 2 august, sunt realizate in proportie de 36%. Investitia, in valoare de 145,1 milioane lei, TVA inclus, ar trebui sa fie finalizata pana in data de 31 august 2023.Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a sustinut marti, 22 noiembrie, o conferinta de presa in teren, pe santierul centurii Alesd. Prima oprire a fost la intrarea pe centura dinspre Oradea, intre localitatile Lugasu de Jos si Alesd, de pe Drumul ... citeste toata stirea