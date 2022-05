Cererea Unica de Plata pentru fermierii bihoreni - Accelerarea campaniei de depunere

Prefectul Dumitru Esiplea solicita primariilor accelerarea depunerii Cererilor Unice de Plata pana la termenul limita de 16 mai, pentru a evita penalizarea fermierilor bihoreni.Institutia Prefectului - Judetul Bihor a emis o circulara in atentia primariilor prin care atentioneaza ca termenul limita de depunere a Cererii Unice de Plata este data de 16 mai 2022. In informare se arata ca pana in data de 9 mai, la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul judetean Bihor au fost ... citeste toata stirea