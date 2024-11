CFR Calatori despre cumpararea cu anticipatie a legitimatiilor de calatorie - Perioada diminuata temporar

Emiterea legitimatiilor de calatorie pentru trenurile din datele de 13, 14 decembrie 2024, precum si pentru cele din Noul Plan de Mers 2024/2025 in trafic intern se va efectua incepand din 2 decembrie, a anuntat CFR Calatori.Potrivit unui comunicat al companiei, pentru punerea in aplicare a Noului Plan de Mers de Tren 2024/2025 care intra in vigoare de la data de 15 decembrie 2024, perioada de cumparare cu anticipatie de 30 de zile a biletelor este diminuata temporar."In acest context, ... citește toată știrea