Christian Sandor il va ajuta pe Ciprian Cimpianu in pregatirea vicecampioanei la polo, CSM Oradea

Echipa de polo seniori CSM Oradea are un nou staff tehnic. Astfel, dupa ce Ciprian Cimpianu a fost numit antrenor principal, in locul lui Dorin Costras, conducerea clubului a decis sa il numeasca in functia de antrenor secund pe Christian Sandor.Noul antrenor asistent al echipei vicecampioane a activat pe parcursul ultimilor ani in poloul juvenil. "Christian Sandor s-a alaturat CSM Oradea si a inregistrat rezultate remarcabile la acest nivel. Cele mai bune rezultate le-a obtinut la carma ... citeste toata stirea