Cinci clasari pe podium pentru tinerele judoka de la CS Crisul la Cupa Primaverii

Sportivii clubului Crisul Oradea au fost implicati in ultimele zile si in intreceri de judo. Cinci sportive s-au situat pe podium la Cupa Primaverii, care a avut loc la Bors, in perioada 6-7 martie.Competitia a fost rezervata copiilor si juniorilor, iar trei dintre sportivele clubului Crisul au ocupat locul II, in timp ce altele doua au urcat pe treapta a treia a podiumului.Alexandra Bondar, la categoria -32 kg U11, Denisa Toma, la +57 kg U13, si Rebeca Urs, la -28 kg, sunt cele trei judoka ... citeste toata stirea