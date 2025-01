Circuitul "Oradea Joaca Padel" si-a stabilit primii castigatori din 2025, in prezenta legendarului Cristian Gatu

Prima etapa din 2025 a adus noutati in Circuitul "Oradea Joaca Padel", care s-a desfasurat la nivelurile 1, profesionisti; 2, amatori; 3, incepatori, feminin si mixt. 90 de jucatori au evoluat timp de doua zile, la Padel Arena Oradea pentru primele trofee, premii si puncte puse in joc.In turneul profesionistilor, Andrei Daraban, acum in echipa cu Alex Stohor, si-a pastrat suprematia dupa o finala superba cu Emil Bront & Ciprian Filip: 7-6/4-6/6-3. Marea finala a fost supervizata de celebrul ... citește toată știrea