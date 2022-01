Circulati cu atentie in conditii de iarna - aEuro

Politistii rutieri bihoreni recomanda conducatorilor auto sa adopte o conduita preventiva si sa respecte indicatiile politistilor aflati in trafic.Astfel, inainte de a pleca la drum, informati-va temeinic despre conditiile meteo si starea drumurilor si echipati-va corespunzator autovehiculul pentru circulatia in conditii de iarna (anvelope specifice sezonului, lanturi antiderapante, lopata, saculet cu nisip, rezerva de combustibil etc.). Este bine ca din autoturism sa nu lipseasca hainele ... citeste toata stirea