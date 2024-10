Clubul "Moga Razvan" il trimite in lupta pe tanarul Raoul Luca la Campionatul National de Box pentru cadeti

Clubul de box "Moga Razvan" din Oradea va avea un reprezentant saptamana viitoare la Campionatul National de Box pentru cadeti, programat la Campia Turzii in perioada 21-27 octombrie.Clubul oradean se va prezenta la competitia nationala cu un elev a carui pregatire a inceput in urma cu doi ani. Este vorba despre Raoul Luca, in varsta de 14 ani."Cu spirit indraznet, cu sustinerea totala a parintilor si a echipei clubului, Raoul se simte pregatit pentru primele lui meciuri oficiale de la ... citește toată știrea