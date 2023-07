Meteorologii au emis avertizari Cod rosu de temperaturi extreme valabile marti si miercuri in mai multe judete din sudul tarii si in Capitala. In nprd-vestul tarii instabilitatea atmosferica este in crestere.De luni de la ora 22.00 pana marti la ora 10.00 va fi Cod galben de instabilitate atmosferica in vestul, nord-vestul si centrul tarii. Aceasta se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului (rafale in general de 55-70 km/h si izolat peste 80 km/h), vijelii, ... citeste toata stirea