Cod Portocaliu in Bihor

Judetul Bihor se afla sub avertizare de Cod Portocaliu, transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila in data de 10 iunie a.c., in intervalul orar 15.00 - 23.00.Fenomenele avertizate sunt "vijelii puternice, cu viteze la rafala de 70...90 km/h, grindina de medii si posibil mari dimensiuni, ploi torentiale. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor fi de 25...40 l/mp si izolat peste 50 l/mp". Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al