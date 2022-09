Cod portocaliul de ploi in 14 judete

Ploile continua si in urmatoarele zile. Meteorologii au actualizat prognoza si au emis o noua avertizare meteo. 14 judete se afla sub cod portocaliu.Incepand de joi, de la ora 12.00, si pana vineri, 2 septembrie, ora 21.00, in 14 judete a fost declarat Cod portocaliu de ploi si vijelii. In intervalul acesta, in Banat, Oltenia si local la munte, in Transilvania si Crisana vor fi perioade cu ploi torentiale, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ... citeste toata stirea