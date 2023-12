Judetul Bihor se afla sub incidenta unui Cod Rosu hidrologic, valabil pana in data de 1 decembrie, ora 24.00, a unui Cod Portocaliu hidrologic, valabil pana in data de 3 decembrie ora 12.00 si a unui Cod Portocaliu meteorologic, valabil pentru zona de munte a judetului, pana in data de 1 decembrie, ora 15.00.In scopul protejarii populatiei, in zonele aflate sub incidenta Codului Rosu hidrologic a fost transmis mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert, iar pentru optimizarea interventiilor ... citeste toata stirea