Coduri galbene de vant puternic in Bihor, la munte si in 26 de judete

Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri doua coduri galbene de vant puternic. Prima avertizare este pentru zone montane pana vineri seara, iar cea de-a doua pentru 27 de judete, pana vineri dimineata.Primul cod galben este valabil de joi ora 6.00 pana vineri ora 20.00.La inceput in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni, apoi si in restul zonei montane, vantul va avea intensificari, cu viteze de peste 70...80 km/h. La altitudini mari, vantul va sufla tare, cu peste ... citeste toata stirea