Colegiul Medicilor a dat in judecata CNAS - Acuza lipsa de transparenta

Colegiul Medicilor din Romania a anuntat ca a depus actele pentru chemarea in judecata a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).Colegiul Medicilor din Romania a anuntat duminica ca a depus actele de chemare in judecata a CNAS. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Colegiului Medicilor, organizatia cere instantei sa oblige CNAS sa furnizeze informatiile de interes public constand in Nota de fundamentare a bugetului Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate, pe domenii de ... citește toată știrea