Comisia de urbanism - Aviz pentru extinderea terminalului Aeroportului Oradea

Comisia municipala de urbanism si amenajare a teritoriului (CMUAT) a analizat in cadrul sedintei de saptamana trecuta 46 de proiecte. Dintre acestea, 22 au fost studiate in comisia de urbanism, in timp ce 24 au fost aduse in atentia comisiei operative.Printre proiectele dezbatute se numara extinderea terminalului T1 de la Aeroportul Oradea, dar si construirea unui centru logistic in Parcul Industrial 2. Aeroportul Oradea a solicitat aviz arhitect-sef pentru extindere si eficientizare terminal ... citeste toata stirea