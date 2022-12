Comori de arhiva din patrimoniul cultural al Oradiei - Amintiri muzicale si teatrale

Afise, partiuri, fragmente de text vechi, unele datand chiar dinainte de constructia impunatroului edificiu, au fost expuse in Foaierul Lojii teatrului oradean. Expozitia va fi deschisa pana la jumatatea lunii ianuarie si va putea fi vizitata de catre spectatori inainte de spectacole.Teatrul Regina Maria si Teatrul Szigligeti, in parteneriat cu Arhivele Nationale, a deschis, luni, 19 decembrie, in cele doua buzunare ale Foierului Loji, expozitia "Amintiri muzicale si teatrale. Comori de ... citeste toata stirea